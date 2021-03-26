Оператор рассказал о попытке снятия судна с мели в Суэцком канале
- Reuters
«Очередная попытка снять судно с мели, предпринятая ранее сегодня, 26 марта 2021 года, завершилась неудачей», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что к воскресенью, 28 марта, к контейнеровозу «прибудут два дополнительных буксира, чтобы помочь работам по снятию судна с мели».
Ранее главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко в беседе со «Взглядом» прокомментировал ситуацию в Суэцком канале.