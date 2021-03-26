Специалисты рассказали о планах по разблокировке Суэцкого канала

Специалисты из Нидерландов рассчитывают предпринять новую попытку по возвращению в фарватер судна Ever Given, которое перекрыло движение по Суэцкому каналу, через несколько дней, заявил официальный представитель занимающейся дноуглубительными работами в акватории компании Boskalis Мартейн Схуттевар.

«Наши ожидания заключаются в том, что мы сможем предпринять серьёзную попытку снятия судна с мели через несколько дней», — цитирует ТАСС Схуттевара.

По его словам, точно сказать, когда это будет сделано, очень сложно.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given заставит мир задуматься о развитии альтернативных вариантов поставок.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.