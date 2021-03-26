Специалисты рассказали о планах по разблокировке Суэцкого канала
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«Наши ожидания заключаются в том, что мы сможем предпринять серьёзную попытку снятия судна с мели через несколько дней», — цитирует ТАСС Схуттевара.
По его словам, точно сказать, когда это будет сделано, очень сложно.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given заставит мир задуматься о развитии альтернативных вариантов поставок.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.