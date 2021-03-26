В МИД России прокомментировали инцидент с блокировкой Суэцкого канала

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Посол по особым поручениям МИД России по международному сотрудничеству в Арктике Николай Корчунов заявил, что блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given заставит мир задуматься о развитии альтернативных вариантов поставок.
В МИД России прокомментировали инцидент с блокировкой Суэцкого канала
  • © REUTERS / Suez Canal Authority

«Произошедший в Суэцком канале инцидент заставит всех задуматься над необходимостью диверсификации стратегических морских маршрутов в условиях возрастающих объёмов морских перевозок», — цитирует его Интерфакс.

По мнению дипломата, необходимо думать о том, как обеспечить эффективное управление транспортными рисками и развивать маршруты, альтернативные Суэцкому каналу, прежде всего Северный морской путь.

Он считает, что привлекательность Севморпути будет расти в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

«Альтернативы этому нет», — сказал он.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

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