Крупнейший французский перевозчик направил суда в обход Суэцкого канала
«Компания решила направить два своих судна, следующих в Азию, вокруг мыса Доброй Надежды», — цитирует ТАСС представителя перевозчика.
Отмечается, что компания рассматривает другие альтернативы для своих клиентов, такие как воздушные и железнодорожные перевозки.
Также перевозчик сообщает, что продолжит мониторинг ситуации с контейнеровозом Ever Given, севшим на мель в Суэцком канале.
23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.