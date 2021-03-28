Крупнейший французский перевозчик направил суда в обход Суэцкого канала

Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна, которые направляются в Азию, в обход Суэцкого канала.

«Компания решила направить два своих судна, следующих в Азию, вокруг мыса Доброй Надежды», — цитирует ТАСС представителя перевозчика.

Отмечается, что компания рассматривает другие альтернативы для своих клиентов, такие как воздушные и железнодорожные перевозки.

Также перевозчик сообщает, что продолжит мониторинг ситуации с контейнеровозом Ever Given, севшим на мель в Суэцком канале.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.