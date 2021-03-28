Крупнейший французский перевозчик направил суда в обход Суэцкого канала

Короткая ссылка
Крупнейшая французская транспортная компания CMA CGM Group направила два своих судна, которые направляются в Азию, в обход Суэцкого канала.

«Компания решила направить два своих судна, следующих в Азию, вокруг мыса Доброй Надежды», — цитирует ТАСС представителя перевозчика.

Отмечается, что компания рассматривает другие альтернативы для своих клиентов, такие как воздушные и железнодорожные перевозки.

Также перевозчик сообщает, что продолжит мониторинг ситуации с контейнеровозом Ever Given, севшим на мель в Суэцком канале.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить