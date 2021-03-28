РИА Новости: Судно в Суэцком канале могут снять с мели этой ночью

Контейнеровоз, который заблокировал Суэцкий канал, могут снять с мели этой ночью, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации канала.

«Ожидаю, что корабль будет перемещён сегодня, потому что он начал реагировать (на работу буксиров)», — заявил источник.

По его словам, судно могут полностью переместить в середину русла во время наиболее высокого прилива в полночь.

Ранее стало известно, что число судов, скопившихся в ожидании прохода через Суэцкий канал из-за ЧП с севшим на мель контейнеровозом, достигло 321.

23 марта десятки судов оказались заблокированы в районе Суэцкого канала после того, как один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given сел на мель, перекрыв фарватер.