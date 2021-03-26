Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Антигуа и Барбуде

Министерство здравоохранения Антигуа и Барбуды зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что Антигуа и Барбуда стала 57-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины.

«Регистрация вакцины «Спутник V» поможет спасти жизни многих людей и защитить население Антигуа и Барбуды. Высокая эффективность «Спутника V» подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым в Москве отметил, что многие зарубежные эксперты признают высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».