Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Антигуа и Барбуде

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Министерство здравоохранения Антигуа и Барбуды зарегистрировало российскую вакцину против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Антигуа и Барбуде
  • Reuters

Отмечается, что Антигуа и Барбуда стала 57-й страной, в которой одобрено применение российской вакцины.

«Регистрация вакцины «Спутник V» поможет спасти жизни многих людей и защитить население Антигуа и Барбуды. Высокая эффективность «Спутника V» подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet», — заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Регистрация вакцины осуществлена в рамках ускоренной процедуры.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с казахстанским коллегой Аскаром Маминым в Москве отметил, что многие зарубежные эксперты признают высокую эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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