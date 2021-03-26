В МИД России оценили высылку Болгарией двух российских дипломатов
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- РИА Новости
«Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата — это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остаётся без предъявления каких-либо доказательств», — сказала она на брифинге для журналистов.
22 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата.
Перед этим премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что последуют ответные действия.