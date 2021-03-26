В МИД России оценили высылку Болгарией двух российских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что болгарская сторона не представила доказательств против объявленных ранее персонами нон грата российских дипломатов.

«Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата — это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остаётся без предъявления каких-либо доказательств», — сказала она на брифинге для журналистов.

22 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата.

Перед этим премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что последуют ответные действия.