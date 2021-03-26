В МИД России оценили высылку Болгарией двух российских дипломатов

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что болгарская сторона не представила доказательств против объявленных ранее персонами нон грата российских дипломатов.
В МИД России оценили высылку Болгарией двух российских дипломатов
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Объявление МИД Болгарии двух дипломатических сотрудников нашего посольства в Софии персонами нон грата — это уже пятый подобный демарш за последние полтора года. И вновь он остаётся без предъявления каких-либо доказательств», — сказала она на брифинге для журналистов.

22 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата.

Перед этим премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что последуют ответные действия. 

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