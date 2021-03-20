В Болгарии заявили о готовности объявить дипломатов из России персонами нон грата

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже. Об этом сообщили в пресс-службе болгарского правительства.

«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — приводит ТАСС комментарий Борисова о задержании в пятницу, 19 марта, шести человек по подозрению в шпионаже в пользу России.

Болгарский премьер подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.

Ранее появилась информация о том, что несколько человек задержаны в болгарской столице Софии по подозрению в шпионаже в пользу России.

24 января стало известно, что прокуратура Болгарии, по информации агентства нацбезопасности, организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, также подозреваемых в шпионаже.

Позднее Болгария официально объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.

МИД России осудил Болгарию за «шоу» с высылкой дипломатов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что «каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было».