В Болгарии заявили о готовности объявить дипломатов из России персонами нон грата
- Reuters
«В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами», — приводит ТАСС комментарий Борисова о задержании в пятницу, 19 марта, шести человек по подозрению в шпионаже в пользу России.
Болгарский премьер подчеркнул, что операция спецслужб является своеобразной показательной акцией с требованием прекратить шпионаж в Болгарии.
Ранее появилась информация о том, что несколько человек задержаны в болгарской столице Софии по подозрению в шпионаже в пользу России.
24 января стало известно, что прокуратура Болгарии, по информации агентства нацбезопасности, организовала досудебные разбирательства в отношении двух дипломатов России, также подозреваемых в шпионаже.
Позднее Болгария официально объявила двух сотрудников российской дипмиссии персонами нон грата.
МИД России осудил Болгарию за «шоу» с высылкой дипломатов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что «каких-либо материалов, доказательств, оснований, которые послужили поводом для принятия подобных решений или виновности этих людей, предъявлено не было».