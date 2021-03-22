МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России

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Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата.
МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства России
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на российскую дипмиссию.

«В МИД Болгарии был сегодня вызван советник-посланник, ему была вручена нота об объявлении сотрудников посольства персонами нон грата», — сообщили в посольстве.

Ранее стало известно, что премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что последуют ответные шаги. 

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