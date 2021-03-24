Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку

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Президент Словакии Зузана Чапутова призвала премьера страны Игоря Матовича уйти в отставку для разрешения кризиса в кабмине.
Президент Словакии призвала премьера уйти в отставку
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, Матович выразил готовность уйти в отставку при условии увольнения четырёх ведущих политиков из других партий правящей коалиции: вице-премьера и главы Минэкономики Рихарда Сулика, главы Минюста Марии Коликовой, руководителя парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги.

«Стало неизбежным, чтобы премьер своей отставкой позволил коалиционным партнёрам заключить соглашение о реорганизации правительства. Положение и позиция одного человека не могут быть важнее интересов страны и ее граждан», — заявила Чапутова в эфире братиславского телеканала ТА3.

Ранее стало известно, что главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины «Спутник V» в правящей коалиции. 

Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. 

Также сообщалось, что Словакия получила в подарок от Франции 15 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

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