Премьер Болгарии провёл встречу с российским послом

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов провёл встречу с российским послом в республике Элеонорой Митрофановой.

«Болгария заинтересована в открытом и взаимовыгодном диалоге с Российской Федерацией, при котором наша страна будет руководствоваться национальными интересами и евроатлантическими приоритетами. Я заявил это российскому послу Элеоноре Митрофановой», — написал болгарский премьер в Facebook.

Борисов сообщил, что обсудил с послом начало её мандата, а также двухсторонние отношения.

22 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата.

Перед этим Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что последуют ответные действия.