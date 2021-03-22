Посольство России в Болгарии отреагировало на высылку двух дипломатов
- Reuters
«Российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры», — добавили в посольстве.
22 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата.
Перед этим премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.
В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что последуют ответные действия.