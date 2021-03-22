Посольство России в Болгарии отреагировало на высылку двух дипломатов

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Посольство России в Болгарии назвало безосновательным решение Софии выслать двух российских дипломатов из страны. Как подчеркнули в ведомстве, этот демарш болгарских властей «не будет способствовать дальнейшему выстраиванию конструктивного российско-болгарского диалога».
Посольство России в Болгарии отреагировало на высылку двух дипломатов
  • Reuters

«Российская сторона сохраняет за собой право на ответные меры», — добавили в посольстве.

22 марта Министерство иностранных дел Болгарии объявило двух сотрудников посольства России в Софии персонами нон грата.

Перед этим премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил о готовности объявить российских дипломатов персонами нон грата из-за дела о шпионаже.

В свою очередь, замглавы российского МИД Александр Грушко заявил, что «если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать», что последуют ответные действия. 

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