Джабаров оценил отказ США поддержать предложение о разговоре Путина и Байдена

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что американская сторона не поддержала предложение российского президента Владимира Путина о разговоре с лидером США Джо Байденом в формате видеоконференции в открытом режиме.

«(США. — RT) не пошли на диалог, потому что сказать им нечего. Одно дело — перед камерой на весь мир заявить, что наш президент такой-то такой-то, а другое дело — говорить это в лицо... Ещё раз повторил бы он (Байден. — RT) эту фразу или нет? Я думаю, что он боится этой встречи. Американцы просто перешли к другому уровню международных отношений... Можно заочно оскорбить кого-то, но в личной беседе они это сделать опасаются», — выразил уверенность сенатор.

При этом Джабаров добавил, что «Россия — великая страна, а великая страна всегда прощает слабости, которые некоторые допускают».

«Тем не менее Россия открыта к переговорам. Чем больше Байден будет прятаться, тем слабее выглядят его позиции», — заключил парламентарий.

Ранее в МИД России заявили, что США не поддержали предложение о разговоре Путина и Байдена.

В ведомстве подчеркнули, что ответственность за «упущение ещё одной возможности для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях» лежит на США.

18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.

Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».

Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».