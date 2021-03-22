Джабаров оценил отказ США поддержать предложение о разговоре Путина и Байдена
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«(США. — RT) не пошли на диалог, потому что сказать им нечего. Одно дело — перед камерой на весь мир заявить, что наш президент такой-то такой-то, а другое дело — говорить это в лицо... Ещё раз повторил бы он (Байден. — RT) эту фразу или нет? Я думаю, что он боится этой встречи. Американцы просто перешли к другому уровню международных отношений... Можно заочно оскорбить кого-то, но в личной беседе они это сделать опасаются», — выразил уверенность сенатор.
При этом Джабаров добавил, что «Россия — великая страна, а великая страна всегда прощает слабости, которые некоторые допускают».
«Тем не менее Россия открыта к переговорам. Чем больше Байден будет прятаться, тем слабее выглядят его позиции», — заключил парламентарий.
Ранее в МИД России заявили, что США не поддержали предложение о разговоре Путина и Байдена.
В ведомстве подчеркнули, что ответственность за «упущение ещё одной возможности для поиска выхода из образовавшегося по вине Вашингтона тупика в российско-американских отношениях» лежит на США.
18 марта Путин предложил Байдену провести переговоры онлайн в открытом режиме.
Он также пожелал здоровья американскому коллеге, комментируя утвердительный ответ Байдена на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей».
Байден заявил, что проведёт новые переговоры с Путиным «на каком-то этапе».