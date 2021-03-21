Советник заявил о намерении Трампа создать свою соцсеть

Советник Дональда Трампа Джейсон Миллер заявил, что экс-президент намерен вернуться в соцсети через пару месяцев с собственной платформой.

«Я действительно считаю, что мы увидим возвращение президента Трампа в социальные сети через два-три месяца с его собственной платформой», — заявил он в интервью Fox News.

Миллер отметил, что новая платформа будет большой, с «десятками миллионов пользователей».

В январе Twitter на постоянной основе закрыл доступ к аккаунту Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Также соцсеть приостановила действие аккаунта предвыборного штаба Трампа.