В Германии оценили ответ Путина на заявление Байдена
- РИА Новости
Перевод оригинальной публикации Welt и комментариев читателей газеты приводит ИноСМИ.
Путин в ответ на высказывание Байдена пожелал американскому коллеге здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире.
Как считает пользователь Paul S., «дебаты для Байдена без телепромптера и суфлёра могут стать проблемой».
«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер!» — написал Juergen L.
«1:0 в пользу Путина. О нём лично можно думать что угодно, но он один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене», — заявил Nat K.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что посольство получило письма от граждан США с извинениями за слова властей в адрес России.