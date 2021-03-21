В Германии оценили ответ Путина на заявление Байдена

Читатели немецкой газеты Welt прокомментировали ответ президента России Владимира Путина на высказывания американского лидера Джо Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос, считает ли он российского лидера «убийцей».

Перевод оригинальной публикации Welt и комментариев читателей газеты приводит ИноСМИ.

Путин в ответ на высказывание Байдена пожелал американскому коллеге здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире.

Как считает пользователь Paul S., «дебаты для Байдена без телепромптера и суфлёра могут стать проблемой».

«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер!» — написал Juergen L.

«1:0 в пользу Путина. О нём лично можно думать что угодно, но он один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене», — заявил Nat K.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что посольство получило письма от граждан США с извинениями за слова властей в адрес России.