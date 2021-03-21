В Германии оценили ответ Путина на заявление Байдена

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Читатели немецкой газеты Welt прокомментировали ответ президента России Владимира Путина на высказывания американского лидера Джо Байдена, утвердительно ответившего на провокационный вопрос, считает ли он российского лидера «убийцей».
В Германии оценили ответ Путина на заявление Байдена
  • РИА Новости

Перевод оригинальной публикации Welt и комментариев читателей газеты приводит ИноСМИ.

Путин в ответ на высказывание Байдена пожелал американскому коллеге здоровья и предложил провести переговоры в прямом эфире.

Как считает пользователь Paul S., «дебаты для Байдена без телепромптера и суфлёра могут стать проблемой».

«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер!» — написал Juergen L.

«1:0 в пользу Путина. О нём лично можно думать что угодно, но он один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене», — заявил Nat K.

Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что посольство получило письма от граждан США с извинениями за слова властей в адрес России.

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