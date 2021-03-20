В США конгрессмен высмеял отказ Байдена говорить с Путиным

Член палаты представителей конгресса США Мэтт Гетц высмеял американского президента Джо Байдена за отказ провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Fox News.

Гетц предположил, что диалог Путина и Байдена «не закончится, как фильм «Рокки 4».

«Я не думаю, что Байден победит», — отметил Гетц.

Также конгрессмен считает, что Путин очень эффектно ответил на заявление Байдена о нём.

Ранее Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, что российское посольство получило письма от граждан США с извинениями за слова властей в адрес России.