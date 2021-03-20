Посольство России получило письма от граждан США с извинениями за слова властей

Российское посольство получило письма от граждан США с извинениями за слова властей в адрес России, сообщил посол Анатолий Антонов.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России», — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Посол отметил, что тронут позицией граждан США, которые понимают, что диалог между странами необходимо выстраивать на основе взаимного уважения.

По его словам, подобный подход американских граждан свидетельствует о наличии потенциала для нормализации между российским и американским народами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что проведёт новые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «на каком-то этапе».

До этого Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.