Посольство России получило письма от граждан США с извинениями за слова властей

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Российское посольство получило письма от граждан США с извинениями за слова властей в адрес России, сообщил посол Анатолий Антонов.
Посольство России получило письма от граждан США с извинениями за слова властей
  • Reuters

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США. Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес России», — говорится в заявлении Антонова на странице посольства в Facebook.

Посол отметил, что тронут позицией граждан США, которые понимают, что диалог между странами необходимо выстраивать на основе взаимного уважения.

По его словам, подобный подход американских граждан свидетельствует о наличии потенциала для нормализации между российским и американским народами.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что проведёт новые переговоры с российским лидером Владимиром Путиным «на каком-то этапе».

До этого  Путин прокомментировал заявление Байдена, который утвердительно ответил на провокационный вопрос журналиста, считает ли он российского лидера «убийцей». Российский президент пожелал здоровья американскому коллеге.

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