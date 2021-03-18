Лавров провёл встречу с главой ПАСЕ

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провёл встречу с главой ПАСЕ
  • РИА Новости

«До собеседника доведены российские оценки тревожного состояния дел в Совете Европы, особенно в его Парламентской ассамблее. Подтверждена открытость к конструктивному, равноправному, свободному от логики двойных стандартов диалогу — с целью восстановления роли Совета Европы в качестве ключевого инструмента укрепления единства европейских народов в соответствии со статьёй 1 его устава», — говорится в сообщении.

В МИД заявили, что «отмечена важность адаптации мониторинговых механизмов ПАСЕ к современным условиям».

«Изложены российские подходы к актуальным региональным вопросам, стоящим на повестке дня ПАСЕ. Акцентирована проблема водной блокады Крыма как гуманитарного преступления и коллективного наказания населения полуострова. Подчёркнута необходимость активизации усилий по обеспечению прав национальных меньшинств, включая получение образования на родном языке, свободный доступ к информации, решение проблемы негражданства. Указано на возможности СЕ как площадки для наращивания сотрудничества в борьбе с пандемией и в целом в области здравоохранения», — рассказали в министерстве.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с Дамсом.

Также сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой ПАСЕ ситуацию с коронавирусом.

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