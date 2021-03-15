Володин и председатель ПАСЕ обсудили ситуацию с коронавирусом

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с коронавирусом.

По слова Володина, многие граждане России, которые раньше с радостью ехали на работу в Европу, «сейчас, столкнувшись с пандемией и с тем, как организовано здравоохранение во многих европейских странах, оттуда бегут и делают всё для того, чтобы попасть на лечение в Россию».

«Правильно было бы включить в повестку всё, что касается сохранения здоровья человека, его жизни, оказания помощи в ситуации пандемии», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он также отметил необходимость обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок.