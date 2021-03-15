Володин и председатель ПАСЕ обсудили ситуацию с коронавирусом

Короткая ссылка
Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с коронавирусом.

По слова Володина, многие граждане России, которые раньше с радостью ехали на работу в Европу, «сейчас, столкнувшись с пандемией и с тем, как организовано здравоохранение во многих европейских странах, оттуда бегут и делают всё для того, чтобы попасть на лечение в Россию». 

«Правильно было бы включить в повестку всё, что касается сохранения здоровья человека, его жизни, оказания помощи в ситуации пандемии», — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Он также отметил необходимость обсудить вопрос доступности вакцинации и продвижения российских вакцин на европейский рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить