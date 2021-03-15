Матвиенко провела встречу с председателем ПАСЕ

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Хендриком Дамсом. Об этом сообщается на сайте Совфеда.
Матвиенко провела встречу с председателем ПАСЕ
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

«Парламентская ассамблея обладает немалым потенциалом для реализации главной цели Совета Европы — достижения большего единства во имя защиты и осуществления идеалов и принципов, являющихся нашим общим достижением. Мы готовы совместно двигаться в этом направлении. Мои коллеги из российской делегации в ПАСЕ характеризуют вас как энергичного и активного политика, стремящегося повысить эффективность работы ассамблеи. Мы ценим ваш настрой на уважительный и конструктивный диалог с Россией», — заявила Матвиенко.

Она сообщила, что в этом году отмечается 25-летие членства России в Совете Европы.

«Наша страна присоединилась уже почти к 70 конвенциям и другим договорно-правовым актам Совета Европы. Мы вносим серьёзный вклад в работу на приоритетных для организации направлениях. Многое сделано для развития законодательства и правоприменительной практики», — сказала председатель Совфеда.

Отмечается, что стороны обсудили противодействие пандемии коронавирусной инфекции. 

Матвиенко также отметила важность сотрудничества в сфере борьбы с киберпреступностью, выработки общих правил, регулирующих работу IT-компаний. Особое внимание глава Совфеда уделила проблеме русскоязычного населения в странах Прибалтики и на Украине.

Ранее сообщалось, что председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил с главой ПАСЕ Хендриком Дамсом ситуацию с коронавирусом.

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