Парламент Испании одобрил законопроект о легализации эвтаназии

Парламент Испании большинством голосов одобрил законопроект о легализации эвтаназии. После того как данное решение в течение трёх месяцев вступит в силу, Испания станет четвёртой страной в ЕС, разрешившей проведение этой процедуры, сообщает RTE.

Reuters

Законопроект в окончательном чтении поддержали 202 парламентария, 141 выступил против и ещё двое воздержались от голосования. Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Испании или лицо, имеющее вид на жительство в стране, страдающий неизлечимой болезнью и испытывающий «невыносимые физические или психические страдания». Эвтаназия официальна разрешена в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. В конце января парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии.