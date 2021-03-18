Парламент Испании одобрил законопроект о легализации эвтаназии
- Reuters
Законопроект в окончательном чтении поддержали 202 парламентария, 141 выступил против и ещё двое воздержались от голосования.
Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Испании или лицо, имеющее вид на жительство в стране, страдающий неизлечимой болезнью и испытывающий «невыносимые физические или психические страдания».
Эвтаназия официальна разрешена в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.
В конце января парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии.