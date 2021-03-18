Парламент Испании одобрил законопроект о легализации эвтаназии

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Парламент Испании большинством голосов одобрил законопроект о легализации эвтаназии. После того как данное решение в течение трёх месяцев вступит в силу, Испания станет четвёртой страной в ЕС, разрешившей проведение этой процедуры, сообщает RTE.
Парламент Испании одобрил законопроект о легализации эвтаназии
  • Reuters

Законопроект в окончательном чтении поддержали 202 парламентария, 141 выступил против и ещё двое воздержались от голосования.

Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Испании или лицо, имеющее вид на жительство в стране, страдающий неизлечимой болезнью и испытывающий «невыносимые физические или психические страдания».

Эвтаназия официальна разрешена в Бельгии, Люксембурге и Нидерландах.

В конце января парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии.

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