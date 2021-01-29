Парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии

Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Об этом сообщила государственная медиагруппа Rádio e Televisão de Portugal.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 136 человек, против — 78, четверо воздержались.

Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране.

Уточняется, что запрос может быть сделан «пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей».

Теперь законопроект должен утвердить президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.

В октябре 2019 года экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должны решать жители страны.