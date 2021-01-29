Парламент Португалии одобрил законопроект о легализации эвтаназии
- Reuters
Отмечается, что за законопроект проголосовали 136 человек, против — 78, четверо воздержались.
Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране.
Уточняется, что запрос может быть сделан «пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей».
Теперь законопроект должен утвердить президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.
В октябре 2019 года экс-глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что вопрос о разрешении эвтаназии в России должны решать жители страны.