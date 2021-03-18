Захарова оценила отношения Москвы с Вашингтоном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» оценила отношения Москвы с Вашингтоном.

Комментируя приглашение посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова в Москву на консультации, она отметила, что «в новейшей истории такие вещи очень сложно припомнить».

«Они были, но они были связаны с напряжённой международной повесткой. Так, чтобы это было связано с двусторонними отношениями, а на самом деле — с тупиком в двусторонних отношениях, которые в этот тупик... завёл Вашингтон, по такому сюжету... мы такого не припомним», — цитирует РИА Новости Захарову.

Представитель МИД заявила, что США, «эксплуатируя антироссийскую риторику, сами себя завели во внутриполитический тупик».

«Нужны, наверное, новые сюжеты, наверное, новая повестка нужна. Потому что на этой антироссийской истерике больше ехать некуда, они уже приехали», — сказала она.

Ранее в российском МИД сообщили, что Антонова пригласили в Москву на консультации, чтобы проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США.

Позднее стало известно, что Антонов вылетает в Москву в субботу, 20 марта.

Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.