Страны G7 вновь осудили присоединение Крыма к России
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.
Из заявления глав МИД G7 следует, что страны «большой семёрки» не намерены соглашаться с вхождением Крыма в состав России.
В сообщении сказано, что министры не одобряют «временную оккупацию Россией Автономной республики Крым и города Севастополя».
Кроме того, министры G7 выражают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они призывают все стороны солидарно выполнить Минские соглашения и подчёркивают ответственность России в конструктивном участии в нормандском формате.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.