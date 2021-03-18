Страны G7 вновь осудили присоединение Крыма к России

Страны G7 выпустили заявление к годовщине воссоединения Крыма с Россией, в котором выступили за целостность Украины и призвали выполнять Минские соглашения.

Об этом сообщается на сайте МИД Великобритании.

Из заявления глав МИД G7 следует, что страны «большой семёрки» не намерены соглашаться с вхождением Крыма в состав России.

В сообщении сказано, что министры не одобряют «временную оккупацию Россией Автономной республики Крым и города Севастополя».

Кроме того, министры G7 выражают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины. Они призывают все стороны солидарно выполнить Минские соглашения и подчёркивают ответственность России в конструктивном участии в нормандском формате.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.