«Талибан» настаивает на выводе военных США из Афганистана к маю

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Террористическая организация «Талибан»* настаивает на выводе американских войск из Афганистана согласно заключённым в Дохе договорённостям — до 1 мая. Об этом заявил представитель движения Забиулла Моджахед.
«Талибан» настаивает на выводе военных США из Афганистана к маю
  • Reuters

«Насколько нам известно, Байден сказал, что вывод войск к маю осуществить сложно, однако позиция Исламского Эмирата Афганистан заключается в том, что заключённое в Дохе соглашение должно выполняться, потому что его реализация является единственным способом решения проблем, особенно проблемы, которая существует между Афганистаном и Соединёнными Штатами. Какой бы предлог ни был найден, чтобы иностранные силы остались в Афганистане, афганцы в таком случае примут собственное решение», — сказал он РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что страна сможет вывести из Афганистана всех своих военнослужащих до 1 мая, однако «это будет тяжело». По его словам, власти ещё не приняли окончательного решения.

Вывод американского контингента в Афганистане предусмотрен сделкой, которую 29 февраля 2020 года заключил Вашингтон с «Талибаном» в столице Катара Дохе.

Соединённые Штаты должны свернуть военное присутствие в республике в течение 14 месяцев, а талибы взяли на себя обязательство прекратить атаки на объекты США и Национальные силы обороны и безопасности страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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