В Госдуме оценили расширение Минторгом США санкций против России

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с RT прокомментировал решение Министерства торговли США расширить экспортные ограничения в отношении России.

«Команда, пришедшая вместе с Байденом, будет занимать более агрессивную позицию в отношении России, чем прежняя администрация. Новых санкций не избежать. Но если бы прежняя команда осталась, то это не означало бы отсутствие новых санкций в отношении России, потому что есть общее консолидированное мнение о прекрасном истеблишменте, связанное с необходимостью давления на Россию», — рассказал Новиков.

Парламентарий объяснил, что свои действия Соединённые Штаты объясняют тем, что Россия «представляет стратегическую угрозу существованию США».

«В этих условиях, когда какая-то страна провозглашается врагом, конечно, принимаются какие-то меры... Совокупность этих мер продолжает осуществляться, и с приходом Байдена только усилится, ни о какой смене трендов в Вашингтоне по отношению к России в ближайшее время речи не будет», — заявил Новиков.

Ранее американский Минторг анонсировал расширение санкций против России.

Уточняется, что новые ограничительные меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.