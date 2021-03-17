В МИД России оценили расширение санкций Вашингтоном

Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал расширение санкций Вашингтоном против Москвы.

Он отметил, что эта линия «не добавляет, разумеется, шансов на нормализацию отношений».

«Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений — в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.