В МИД России оценили расширение санкций Вашингтоном

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Замглавы МИД России Сергей Рябков прокомментировал расширение санкций Вашингтоном против Москвы.
В МИД России оценили расширение санкций Вашингтоном
  • © РИА Новости / Антон Денисов

Он отметил, что эта линия «не добавляет, разумеется, шансов на нормализацию отношений».

«Но ответственность за дальнейшее ухудшение российско-американских отношений — в любом случае целиком и полностью на США. Здесь не может быть никаких сомнений», — цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее Министерство торговли США расширило экспортные ограничения в отношении России. Новые меры коснутся экспорта, связанного с национальной безопасностью, а ряд исключений по авиации и космосу будет действовать только до 1 сентября.

Также Госдепартамент США внёс Россию в список стран, в отношении которых полностью запрещён экспорт и импорт оружия.

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