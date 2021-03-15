Спецпосланник Генсека ООН призвал создать новый формат по Сирии

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Спецпосланник Генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен призвал создать новый международный формат по урегулированию в этой стране, в том числе при участии США, Евросоюза и арабских государств.
Спецпосланник Генсека ООН призвал создать новый формат по Сирии
  • © Ludovic MARIN / AFP

«Важно создать такой новый международный формат, который будет включать все различные стороны, у которых есть влияние в этом конфликте. Так что в нём должны участвовать в том или ином виде США, Россия, Иран, Турция, арабские страны, Европейский союз», — цитирует его ТАСС.

Педерсен также заявил о необходимости включения в новый формат переговоров членов Совета Безопасности ООН.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров рассказал о консультациях с Катаром и Турцией по Сирии.

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