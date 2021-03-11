Лавров рассказал о консультациях с Катаром и Турцией по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главами МИД Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани рассказал о консультациях Москвы, Дохи и Анкары по Сирии.

Он отметил, что формат консультаций Россия — Катар — Турция «существует уже больше года».

«Наши представители как минимум три встречи проводили для обмена мнениями о том, как можно помочь урегулировать сирийский кризис в соответствии с резолюцией 2254 (Совета Безопасности ООН)», — цитирует ТАСС Лаврова.

Министр подчеркнул, что «он никак не заменяет астанинский формат, он дополняет его».

Ранее сообщалось, что лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган согласились, что в ближайшее время необходимо провести личную встречу.