Лавров провёл переговоры с Генсеком ООН

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
Лавров провёл переговоры с Генсеком ООН
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные проблемы международной повестки дня, «включая тематику сирийского урегулирования, задачи по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, проблемы изменения климата и практическую работу ООН на данных направлениях».

«Собеседники уделили особое внимание текущей ситуации «на земле» в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны без политизации и предварительных условий, в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия. С российской стороны было подчёркнуто особое значение в этой связи выполнения призыва Генерального секретаря ООН А. Гутерреша к смягчению и приостановке односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Был также подтверждён обоюдный настрой на укрепление взаимодействия России с системой ООН по преодолению пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

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