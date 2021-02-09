Лавров провёл переговоры с Генсеком ООН

Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили актуальные проблемы международной повестки дня, «включая тематику сирийского урегулирования, задачи по противодействию пандемии коронавирусной инфекции, проблемы изменения климата и практическую работу ООН на данных направлениях».

«Собеседники уделили особое внимание текущей ситуации «на земле» в сирийском урегулировании с акцентом на необходимость активизации международной гуманитарной помощи нуждающимся на всей территории страны без политизации и предварительных условий, в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия. С российской стороны было подчёркнуто особое значение в этой связи выполнения призыва Генерального секретаря ООН А. Гутерреша к смягчению и приостановке односторонних санкций на фоне пандемии коронавируса. Был также подтверждён обоюдный настрой на укрепление взаимодействия России с системой ООН по преодолению пандемии COVID-19», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.