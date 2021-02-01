Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «итоги прошедшей в Женеве пятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета».

«При этом была подчеркнута важность продолжения межсирийского инклюзивного диалога при содействии ООН в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богданов принял председателя йеменского Южного переходного совета Айдаруса Аз-Зубейди, находящегося в Москве с рабочей поездкой.