Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «итоги прошедшей в Женеве пятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета».

«При этом была подчеркнута важность продолжения межсирийского инклюзивного диалога при содействии ООН в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Богданов принял председателя йеменского Южного переходного совета Айдаруса Аз-Зубейди, находящегося в Москве с рабочей поездкой.

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