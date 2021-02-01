Богданов провёл телефонный разговор со спецпосланником Генсека ООН по Сирии
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «итоги прошедшей в Женеве пятой сессии редакционной комиссии Конституционного комитета».
«При этом была подчеркнута важность продолжения межсирийского инклюзивного диалога при содействии ООН в интересах комплексного урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Богданов принял председателя йеменского Южного переходного совета Айдаруса Аз-Зубейди, находящегося в Москве с рабочей поездкой.