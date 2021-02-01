Богданов провёл встречу с председателем Южного переходного совета Йемена

Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов принял председателя йеменского Южного переходного совета (ЮПС) Айдаруса Аз-Зубейди, находящегося в Москве с рабочей поездкой.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что во время беседы «была подробно обсуждена складывающаяся военно-политическая и гуманитарная ситуация в Йеменской Республике (ЙР) и её южных провинциях с акцентом на первоочередные задачи недавно созданного коалиционного правительства ЙР, в которое впервые вошли представители ЮПС».

В МИД заявили, что «значительное внимание было уделено рассмотрению перспектив полного прекращения на территории Йемена боевых действий, а также налаживания в соответствии с Эр-Риядским соглашением от 5 ноября 2019 года диалога объединённой делегации официальных йеменских властей и руководства ЮПС с хуситским движением «Ансар Алла».

«С российской стороны при этом подчёркивалось, что только инклюзивный национальный диалог, в рамках которого будут учтены законные интересы и озабоченности всех ведущих йеменских политических сил, способен обеспечить долговременное разрешение стоящих перед ЙР многочисленных проблем, включая тематику её территориально-государственного устройства», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи Богданова с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом аль-Джабером «затрагивалась также актуальная региональная проблематика с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива».