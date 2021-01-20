Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом аль-Джабером.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «приоритетные вопросы дальнейшего поступательного развития отношений дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства, связывающих Россию и ОАЭ».

«Затрагивалась также актуальная региональная проблематика с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.

В декабре Богданов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом ЦАР Сильви Байпо-Темон.