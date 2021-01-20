Богданов провёл встречу с послом ОАЭ в Москве
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Отмечается, что стороны обсудили «приоритетные вопросы дальнейшего поступательного развития отношений дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства, связывающих Россию и ОАЭ».
«Затрагивалась также актуальная региональная проблематика с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.
В декабре Богданов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом ЦАР Сильви Байпо-Темон.