Богданов провёл встречу с послом ОАЭ в Москве

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Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провёл встречу с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом аль-Джабером.
Богданов провёл встречу с послом ОАЭ в Москве
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «приоритетные вопросы дальнейшего поступательного развития отношений дружбы, взаимного уважения и стратегического партнёрства, связывающих Россию и ОАЭ».

«Затрагивалась также актуальная региональная проблематика с акцентом на положение в Йемене и зоне Персидского залива», — говорится в сообщении.

В декабре Богданов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом ЦАР Сильви Байпо-Темон.

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