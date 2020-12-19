Богданов провёл разговор с министром иностранных дел ЦАР

Замглавы российского МИД Михаил Богданов провёл телефонный разговор с министром иностранных дел и по делам центральноафриканцев за рубежом ЦАР Сильви Байпо Темон.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили складывающуюся обстановку в Центральноафриканской Республике и вокруг неё, «в том числе в преддверии намеченных на 27 декабря всеобщих выборов в этой стране».

«С российской стороны была подтверждена неизменная позиция в поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности ЦАР, а также усилий её правительства по обеспечению безопасности и стабильности республики», — сообщили в МИД России.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.