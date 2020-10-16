Лавров провёл переговоры с президентом ЦАР

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.
Лавров провёл переговоры с президентом ЦАР
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили «ряд приоритетных вопросов развития разнопланового сотрудничества между Россией и ЦАР, подтверждён обоюдный настрой на расширение практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной, военно-технической и гуманитарной областях».

Российская сторона отметила готовность и «далее содействовать усилиям Банги по нормализации обстановки в стране, а также продолжить координацию с ЦАР в ООН и на других международных площадках».

В сентябре самолёт Ил-76 МЧС России доставил населению ЦАР, Конго и Зимбабве партию гуманитарной помощи: средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

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