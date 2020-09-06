Авиация МЧС России доставила 25 тонн гумпомощи в ЦАР, Конго и Зимбабве

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Самолёт Ил-76 МЧС России доставил населению ЦАР, Конго и Зимбабве партию гуманитарной помощи, среди которой средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства.
Авиация МЧС России доставила 25 тонн гумпомощи в ЦАР, Конго и Зимбабве
  • © МЧС РФ

«6 сентября самолётом Ил-76 МЧС России доставлена гуманитарная помощь населению Центрально-Африканской Республики, Республики Конго и Республики Зимбабве. В составе 25-тонного груза: средства индивидуальной защиты, медицинские изделия, дезинфицирующие средства», — заявили в МЧС.

4 сентября представительство Всемирной организации здравоохранения в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 275 906.

Более 1 млн человек выздоровели после COVID-19 в Африке.

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