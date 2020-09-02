Более 1 млн человек выздоровели после коронавируса в Африке

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выздоровевших после коронавируса в регионе превысило 1 млн.

Об этом сообщается в Twitter организации.

«Более 1 млн человек выздоровели (после коронавируса. — RT), более 30 тыс. погибли», — указывается в заявлении.

Over 1.2 million confirmed #COVID19 cases on the African continent - with more than 1 million recoveries & 30,000 deaths cumulatively.



View country figures & more with the WHO African Region COVID-19 Dashboard: https://t.co/V0fkK8dYTgpic.twitter.com/egZ9iAjohj — WHO African Region (@WHOAFRO) September 2, 2020

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

В июле ФАН также передавало, что заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико назвал сложной ситуацию с COVID-19 в мире.