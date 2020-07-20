ВОЗ обеспокоена темпами распространения COVID-19 в Африке

Короткая ссылка
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.
ВОЗ обеспокоена темпами распространения COVID-19 в Африке
  • Reuters

«Важно серьёзно относиться к тому, что происходит в Африке. Меня беспокоит, что распространение заболевания на континенте ускоряется. Нам необходимо очень серьёзно к этому отнестись, проявить солидарность и оказать поддержку тем странам, в которых отмечается всплеск заболеваемости и смертности», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «заболевание может распространиться очень быстро» и ряду стран может понадобиться помощь извне.

По данным регионального представительства ВОЗ, в странах Африки к настоящему моменту выявлено 721 тыс. случаев заражения.

Ранее в ВОЗ заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 14 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить