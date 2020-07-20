ВОЗ обеспокоена темпами распространения COVID-19 в Африке

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что темпы распространения коронавирусной инфекции в Африке вызывают серьёзную обеспокоенность.

«Важно серьёзно относиться к тому, что происходит в Африке. Меня беспокоит, что распространение заболевания на континенте ускоряется. Нам необходимо очень серьёзно к этому отнестись, проявить солидарность и оказать поддержку тем странам, в которых отмечается всплеск заболеваемости и смертности», — приводит ТАСС его слова.

Он отметил, что «заболевание может распространиться очень быстро» и ряду стран может понадобиться помощь извне.

По данным регионального представительства ВОЗ, в странах Африки к настоящему моменту выявлено 721 тыс. случаев заражения.

Ранее в ВОЗ заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 14 млн.