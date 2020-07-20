ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн
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Об этом говорится на специальном сайте организации.
Уточняется, что всего в мире зафиксировано 14,043 млн случаев коронавируса. При этом число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 597 тыс.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 7,376 млн человек.
Ранее ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.