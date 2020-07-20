ВОЗ: число случаев коронавируса в мире превысило 14 млн

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что число случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 14 млн.

Об этом говорится на специальном сайте организации.

Уточняется, что всего в мире зафиксировано 14,043 млн случаев коронавируса. При этом число скончавшихся пациентов с COVID-19 превысило 597 тыс.

Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 7,376 млн человек.

Ранее ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.

Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.