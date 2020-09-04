Число случаев коронавируса в Африке превысило 1 млн 275 тысяч

Представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке сообщило, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе достигло 1 275 906.

Об этом сообщается в Twitter организации.

30 446 пациентов с COVID-19 скончались.

Ранее вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.