Лавров: процесс сирийского урегулирования продвигается вперёд

Процесс сирийского урегулирования последовательно продвигается вперёд, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Положение на значительной части территории Сирии заметно стабилизировалось, хотя, конечно, борьба с террористами сохраняет свою актуальность», — сказал он в ходе встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Лавров добавил, что очаги терроризма ещё остаются на территории САР и на первый план постепенно выходят задачи налаживания мирной жизни в стране.

В сентябре Лавров на пресс-конференции в Дамаске выразил уверенность, что очаги террористов на территории Сирии будут полностью уничтожены.