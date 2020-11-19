Лавров: процесс сирийского урегулирования продвигается вперёд
- Reuters
«Положение на значительной части территории Сирии заметно стабилизировалось, хотя, конечно, борьба с террористами сохраняет свою актуальность», — сказал он в ходе встречи со спецпосланником Генерального секретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.
Лавров добавил, что очаги терроризма ещё остаются на территории САР и на первый план постепенно выходят задачи налаживания мирной жизни в стране.
В сентябре Лавров на пресс-конференции в Дамаске выразил уверенность, что очаги террористов на территории Сирии будут полностью уничтожены.