Лавров: все сохраняющиеся в Сирии очаги террористов будут уничтожены

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Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дамаске выразил уверенность, что очаги террористов на территории Сирии будут полностью ликвидированы.
Лавров: все сохраняющиеся в Сирии очаги террористов будут уничтожены
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Глава МИД России подчеркнул, что САР выстояла в борьбе с международным терроризмом и с «силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности».

«Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены», — сказал он по итогам переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и главой внешнеполитического ведомства страны Валидом Муаллемом.

Лавров также отметил важность социально-экономического восстановления Сирии и мобилизации для этого международной помощи.

По его словам, в ходе встречи с Асадом обсуждалась ситуация в Сирии «на земле».

«Констатировали, что в Сирии установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции», — добавил Лавров.

7 сентября Лавров прибыл с визитом в Дамаск впервые  с февраля 2012 года.

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