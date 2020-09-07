Лавров: все сохраняющиеся в Сирии очаги террористов будут уничтожены

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Дамаске выразил уверенность, что очаги террористов на территории Сирии будут полностью ликвидированы.

Глава МИД России подчеркнул, что САР выстояла в борьбе с международным терроризмом и с «силами, которые вынашивали проект разрушения сирийской государственности».

«Сохраняющиеся пока на сирийской территории очаги террористов ликвидируются и будут полностью уничтожены», — сказал он по итогам переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом и главой внешнеполитического ведомства страны Валидом Муаллемом.

Лавров также отметил важность социально-экономического восстановления Сирии и мобилизации для этого международной помощи.

По его словам, в ходе встречи с Асадом обсуждалась ситуация в Сирии «на земле».

«Констатировали, что в Сирии установилось относительное спокойствие и нужно работать над консолидацией этой тенденции», — добавил Лавров.

7 сентября Лавров прибыл с визитом в Дамаск впервые с февраля 2012 года.