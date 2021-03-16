В ЕП призвали усилить поддержку Албании для противодействия «российскому вмешательству»

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Юлия Гуреева
Комитет Европарламента по международным отношениям предложил расширить поддержку Албании по «противодействию вмешательству» ряда стран, включая Россию. Об этом говорится в проекте резолюции, содержащемся в отчёте ведомства, посвящённом балканской республике. С документом ознакомился RT.
В ЕП призвали усилить поддержку Албании для противодействия «российскому вмешательству»
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

«Европарламент призывает Европейскую службу внешних связей и Европейскую комиссию расширить поддержку, оказываемую Албании в деле противодействия злонамеренному вмешательству со стороны таких государств, как Россия, Китай и Иран», — сообщается в документе.

В комитете также подчёркивают, что Евросоюзу необходимо укрепить партнёрство с Соединёнными Штатами по вопросам взаимодействия на Западных Балканах, в частности, с целью «продвижения ключевых реформ, повышения эффективности управления и достижения регионального примирения», подчёркивается в проекте резолюции.

Кроме того, по мнению ведомства, Албании следует наладить ещё более тесное сотрудничество со странами ЕС и НАТО в сфере безопасности, учитывая, что Албания намеревается вступить в Европейский союз. 

В прошлом году Госдепартамент США заявил о предоставлении финансовой помощи Балканам для борьбы с «российской дезинформацией».

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