Руководитель RT DE: фейковое разоблачение «русских шпионов» из RT не спасло главреда Bild

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Руководитель RT DE и Ruptly Динара Токтосунова в своём Telegram-канале прокомментировала ситуацию с шеф-редактором газеты Bild Юлианом Райхельтом.
Руководитель RT DE: фейковое разоблачение «русских шпионов» из RT не спасло главреда Bild
  • AFP

Она заявила, что «фейковое разоблачение «русских шпионов» из RT не спасло главреда таблоида Bild».

«Сегодня Юлиан Райхельт отстранён от работы в связи с расследованием о харассменте как минимум шести сотрудниц редакции. Это уже второй главред Bild, замешанный в скандалах о сексуальных домогательствах», — добавила Токтосунова.

Ранее сообщалось, что в отношении шеф-редактора газеты Bild Юлиана Райхельта ведётся внутреннее расследование в рамках издательского дома Axel Springer. 

По информации немецких СМИ, его обвиняют в неоднократных фактах неподобающего поведения в отношении женщин.

Также стало известно, что RT DE готовит иск против газеты Bild после абсурдных обвинений в шпионаже.

Кроме этого, компании Ruptly GmbH (видеоагентство RT) и RT DE Productions GmbH (сайт RT на немецком языке) 26 февраля получили уведомления о закрытии счетов в Сommerzbank с 31 мая этого года. Это произошло спустя месяц после заявления о предстоящем в декабре 2021 года запуске телеканала.

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