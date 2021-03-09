В отношении шеф-редактора Bild начато внутреннее расследование

В отношении шеф-редактора газеты Bild Юлиана Райхельта ведётся внутреннее расследование в рамках издательского дома Axel Springer. По информации немецких СМИ, его обвиняют в неоднократных фактах неподобающего поведения в отношении женщин.

Шесть женщин сообщили руководству издательства о ряде инцидентов, произошедших ранее, пишет Der Spiegel.

В настоящее время выяснением обстоятельств занимается специальная комиссия под руководством главы отдела соблюдения правил и политики компании Флориана фон Гётца.

Сообщается, что расследование касается также фактов злоупотребления полномочиями и корыстного использования иерархических отношений. По информации источников, Райхельт может столкнуться с обвинениями в принуждении и психологическом давлении.

Медиаконцерн поручил проведение проверки юридической фирме Freshfields, которая, по данным Der Spiegel, связалась с несколькими пострадавшими и сотрудниками редакции. Представитель Axel Springer заявил, что они «в целом не дают комментариев относительно внутренних процессов».

Райхельт стал шеф-редактором печатной версии газеты Bild 1 марта 2018 года. Общую редакционную ответственность за работу всего издания он взял на себя ещё в феврале 2017 после ухода Кая Дикманна на фоне расследования по обвинению в сексуальных домогательствах.

Тогда сотрудница Axel Springer обратилась к руководству компании, которое поручило расследование собственному юристу. Факты преступных действий при этом обнаружены не были. Чтобы провести расследование, имеющее юридическую силу, издательский дом по согласию с Дикманном обратился в прокуратуру Потсдама. В августе 2017 года она прекратила расследование в отношении бывшего шеф-редактора за недостатком доказательств.