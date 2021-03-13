В ЕС призвали распределять вакцины от COVID-19 пропорционально населению

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Поставки вакцин против коронавируса в страны Евросоюза должны проводиться пропорционально числу жителей в каждой из них, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш. По его словам, он вместе с коллегами из Австрии, Словении, Болгарии и Латвии написал письмо об этом руководству Еврокомиссии и Евросовета.
В ЕС призвали распределять вакцины от COVID-19 пропорционально населению
  • Reuters

«Я убеждён, что пока поставки вакцин не будут достаточными для вакцинации 70% взрослого населения (стран ЕС. — RT), они должны распределяться пропорционально количеству населения, а все дополнительные заказы должны исполняться во второй половине 2021 года», — цитирует Бабиш РИА Новости.

Он напомнил, что, по имеющимся планам, вакцинация 70% населения должна быть выполнена в июне.

Бабиш добавил, что вакцинация во всех странах ЕС должна проходить равномерными темпами.

«Именно по этому принципу государства — члены ЕС должны были делать заказы вакцин на 2021 год», — подчеркнул он.

В феврале Бабиш призвал европейских производителей вакцин прекратить поставки препаратов за пределы ЕС.

Как заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, в Еврокомиссии считают, что смогут добиться коллективного иммунитета от коронавируса в странах ЕС к концу лета, несмотря на приостановку использования вакцины компании AstraZeneca в ряде государств.

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