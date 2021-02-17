Европейских производителей вакцин от COVID-19 призвали прекратить поставки вне ЕС
- Reuters
Об этом он сказал после окончания саммита глав правительств стран «вишеградской группы».
«Изготовители должны прекратить поставки вне ЕС. Мы обязаны быстро проводить вакцинацию, чтобы сберечь жизни сограждан», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, европейская сторона «заранее всё оплатила изготовителям вакцин».
«К сожалению, поставки задерживаются», — добавил он.
Ранее сообщалось, что Греция, Австрия, Чехия и Дания представили Еврокомиссии свои предложения по поводу ускорения одобрения новых вакцин от коронавирусной инфекции.