Европейских производителей вакцин от COVID-19 призвали прекратить поставки вне ЕС

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейских производителей вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 прекратить поставки препаратов за пределы ЕС.

Об этом он сказал после окончания саммита глав правительств стран «вишеградской группы».

«Изготовители должны прекратить поставки вне ЕС. Мы обязаны быстро проводить вакцинацию, чтобы сберечь жизни сограждан», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, европейская сторона «заранее всё оплатила изготовителям вакцин».

«К сожалению, поставки задерживаются», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Греция, Австрия, Чехия и Дания представили Еврокомиссии свои предложения по поводу ускорения одобрения новых вакцин от коронавирусной инфекции.