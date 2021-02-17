Европейских производителей вакцин от COVID-19 призвали прекратить поставки вне ЕС

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш призвал европейских производителей вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19 прекратить поставки препаратов за пределы ЕС.
Европейских производителей вакцин от COVID-19 призвали прекратить поставки вне ЕС
  • Reuters

Об этом он сказал после окончания саммита глав правительств стран «вишеградской группы».

«Изготовители должны прекратить поставки вне ЕС. Мы обязаны быстро проводить вакцинацию, чтобы сберечь жизни сограждан», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, европейская сторона «заранее всё оплатила изготовителям вакцин».

«К сожалению, поставки задерживаются», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Греция, Австрия, Чехия и Дания представили Еврокомиссии свои предложения по поводу ускорения одобрения новых вакцин от коронавирусной инфекции.

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