Четыре европейские страны попросили ЕК ускорить одобрение новых вакцин

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Греция, Австрия, Чехия и Дания представили Еврокомиссии свои предложения по поводу ускорения одобрения новых вакцин от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба греческого правительства.
Четыре европейские страны попросили ЕК ускорить одобрение новых вакцин
  • © Виталий Белоусов
  • РИА Новости

Письмо на имя главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен подписали премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Чехии Андрей Бабиш и премьер Дании Метте Фредериксен.

Они отметили, что сталкиваются с рядом проблем, связанных с распределением вакцин, и считают важным начать своевременный диалог с производителями будущих препаратов.

По их словам, время имеет существенное значение, поэтому необходимо поддерживать скорость переговоров по контрактам со всеми многообещающими новыми кандидатами.

«Излишне говорить, что одобрение всех новых вакцин должно происходить как можно быстрее, при соблюдении необходимых медицинских требований», — говорится в послании.

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил надежду, что европейский регулятор разрешит использование российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории ЕС.

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