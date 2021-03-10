Роскомнадзор заявил о сбое в работе крупного дата-центра в Страсбурге

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Проблемы с доступом у россиян к Google, YouTube и другим сервисам связаны со сбоем работы центра обработки данных в Страсбурге, а не с действиями Роскомнадзора по замедлению работы Twitter.
Роскомнадзор заявил о сбое в работе крупного дата-центра в Страсбурге
  • Reuters

Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», — цитирует ведомство Интерфакс.

В Роскомнадзоре добавили, что авария в дата-центре не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к Twitter.

Вместе с тем портал Dernières Nouvelles d'Alsace сообщает, что в облачном хостинге компании OVHcloud в Страсбурге произошёл крупный пожар, который привёл к сбоям работы интернет-сайтов на всей территории Франции.

Как уточняется, огнём было охвачено всё пятиэтажное здание. Пожар затронул работу сайтов в Германии, Италии, Испании, Польши и Турции.

10 марта Роскомнадзор принял решение замедлить работу социальной сети Twitter.

Соответствующий шаг связан с тем, что соцсеть с 2017 года по настоящий момент отказывается удалять незаконный контент. В частности, речь идёт о постах, склоняющих детей и подростков к совершению самоубийств, а также о материалах, содержащих детскую порнографию.

В Кремле позднее оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter.

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