Роскомнадзор заявил о сбое в работе крупного дата-центра в Страсбурге
- Reuters
Об этом сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«Проблемы с доступом к международным сервисам Google, YouTube и ряду других, с которыми могли столкнуться российские пользователи 10 марта, возникли из-за сбоя в работе крупного европейского ЦОДа, расположенного в Страсбурге», — цитирует ведомство Интерфакс.
В Роскомнадзоре добавили, что авария в дата-центре не связана с действиями ведомства по ограничению скорости доступа к Twitter.
Вместе с тем портал Dernières Nouvelles d'Alsace сообщает, что в облачном хостинге компании OVHcloud в Страсбурге произошёл крупный пожар, который привёл к сбоям работы интернет-сайтов на всей территории Франции.
Как уточняется, огнём было охвачено всё пятиэтажное здание. Пожар затронул работу сайтов в Германии, Италии, Испании, Польши и Турции.
10 марта Роскомнадзор принял решение замедлить работу социальной сети Twitter.
Соответствующий шаг связан с тем, что соцсеть с 2017 года по настоящий момент отказывается удалять незаконный контент. В частности, речь идёт о постах, склоняющих детей и подростков к совершению самоубийств, а также о материалах, содержащих детскую порнографию.
В Кремле позднее оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter.