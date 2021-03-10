В Кремле оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия Роскомнадзора в отношении Twitter.
В Кремле оценили действия Роскомнадзора в отношении Twitter
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он отметил, что принятые шаги призваны вынудить Twitter и другие мировые компании выполнять российские законы.

«Никакого желания ни у кого ничего блокировать нет, но принимать меры, дабы вынудить эти компании выполнять наши законы, — конечно, это вполне обоснованно», — сказал он.

10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлению скорости работы Twitter.

В ведомстве отметили, что Twitter в период с 2017 года по настоящее время не удаляет контент, склоняющий несовершеннолетних к совершению самоубийств, содержащий детскую порнографию, а также информацию об использовании наркотических средств.

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